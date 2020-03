3. Indhenter du manglende søvn i weekenden ...

… er det ikke helt optimalt, men hey – verden er jo ikke perfekt. Opbygger du et søvnunderskud i løbet af ugen, som de fleste af os gør, er det bedre at indhente det på et tidspunkt end at fortsætte med at sove for lidt. Manglende søvn svækker dit immunforsvar, men det ser ud til, at du stort set udligner det tabte, når du indhenter den manglende søvn i løbet af weekenden.

