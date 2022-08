Kan man vaske sprøjtegift af frugt og grønt?

Det er altid en god idé at give frugt og grønt en grundig skyller, inden du sætter tænderne i det. På den måde mindsker du risikoen for at blive syg af eventuelle jordrester eller bakterier fra de hænder, der har høstet sagerne.

Men hvis du tror, at en tur under vandhanen fjerner alle rester af sprøjtegift, har vi desværre dårligt nyt. Sprøjtegift, eller pesticider, bruges af landmændene til at bekæmpe ukrudt, svamp og skadedyr, og noget af det havner på afgrøderne.

Fordi pesticider har forskellige egenskaber, vil nogle være lettere at vaske af end andre. Et forsøg med jordbær fra DTU Fødevareinstituttet viser, at ca. 1⁄3 af to slags pesticider kunne fjernes, mens kun 1⁄5 af en tredje slags pesticid bukkede under for vandet fra den kolde hane.

Rester af pesticider findes især i skrællen, og du slipper derfor for en stor del af dem, når du skræller frugt og grønt, som du nok typisk gør med fx banan og appelsin.

Økologiske produkter er et godt valg, hvis du gerne vil undgå pesticidrester i salaten eller frugtskålen, omend noget sprøjtegift faktisk er tilladt i økologisk produktion.

Står valget mellem konventionelt produceret frugt og grønt fra Danmark eller udlandet, får du som hovedregel færrest pesticidrester, hvis du vælger førstnævnte.