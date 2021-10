Sund livsstil: Her er redskaberne, der gør det nemmere at komme igang

Den gode nyhed er, at vi her på I FORM har gjort det nemt at komme igang med træningen .

Lyder det bekendt? Det kan være svært at lægge sin livsstil om til den sunde af slagsen, men med de rigtige redskaber ved hånden, er det meget lettere at overskue.

Prøv at udfylde din træningsprofil her og få vist de træninger, der matcher dit behov.

Har du ikke tid til at bruge timer på at komme i fitnesscenteret flere gange om ugen? Hjemmetræning er svaret, og programmerne er allerede sammensat for dig – du skal bare trykke play og følge med.

Få adgang til ugentlig madplan

Udover de mange træningsprogrammer får du som abonnent også adgang til et stort madunivers med madplan og opskrifter.

Synes du, det er svært at finde på sunde retter aften efter aften? Og måske også at holde vægten? Så er vores madplan et fantastisk redskab! Hver uge får du nye retter til ugens hverdagsaftener med fokus på variation, smag, sundhed og kalorier. Og så tager retterne kun 30 minutter at lave!