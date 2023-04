Vi har alle et. Nogle har et langsomt, andre har et hurtigt. De fleste af os har et helt normalt et. Og så er der dem, der har et, der er for langsomt eller for hurtigt. Vi taler om stofskiftet.

Cirka 5-10 pct. af os kommer til at døje med stofskifteproblemer på et tidspunkt i vores liv, og risikoen er størst for kvinder, ligesom den stiger med alderen. For nogle vil det være forbigående problemer, fx efter en graviditet. For andre er stofskiftet en kilde til livslang medicinsk behandling.

Op mod hver 6. kvinde udvikler faktisk en medicinkrævende stofskiftesygdom i deres liv ifølge tal fra Stofskifteforeningen.

Hvad er symptomerne på en stofskiftesygdom?

Symptomerne på en stofskiftesygdom afhænger af, om stofskiftet er for højt eller for lavt, men tæller alt fra uro i benene, hjertebanken og vægttab til vægtøgning, koncentrationsbesvær, forstoppelse og infertilitet.

Og så er der symptomer, som mange tror er lig med en stofskiftesygdom, men ikke nødvendigvis er det. Klassikeren er, at man tror, man har et forhøjet stofskifte, fordi man er typen, der kan spise og spise uden at tage på. Dét har dog ikke nødvendigvis noget med ens stofskifte at gøre; man kan også “bare” have en høj forbrænding af mange andre årsager.

Stofskiftet er svært at påvirke

Stofskifte og forbrænding bruges fra tid til anden synonymt, men vi bør skelne mellem de to: Stofskifte henviser som regel til den “biokemiske” omsætning af energi – altså det, der har med hormoner at gøre – mens forbrænding som regel refererer til musklernes energiforbrug.

Vores forbrænding er altså det, der kan forandre sig. Det kan forandre sig afhængigt af vores livsstil, mens stofskiftet er mindre påvirkeligt af vores valg. Sandsynligvis fordi vores stofskifte er med til at bestemme vores vægt, har der i mange år været stor interesse for, om man kan påvirke sit medfødte stofskifte.

Kalorieberegner – Hvor mange kalorier har jeg brug for?

Hvor nemt ville det ikke være, hvis man kunne skrue op og ned efter behov? På nettet og i diverse bøger støder du på masser af tips og tricks til at påvirke stofskiftet, som ikke nødvendigvis har noget med virkeligheden at gøre. Derfor har vi lavet et virkelighedstjek på de mest almindelige myter.

8 madmyter om stofskiftet