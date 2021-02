9 myter om faste – er det sundt eller usundt?

9. Din krop er på detox under en faste

SANDT, MEN...

Detox er et lidt diffust begreb. Opfatter du detox som en nulstilling af kroppen, kan man godt argumentere for, at dette opnås ved faste, for fraværet af mad motiverer kroppen til at rydde op i gammelt cellemateriale. Det er således veldokumenteret, at gamle slidte celler repareres, og at kroppens selvhelingsevne øges. Samtidig vil fasten ofte indebære, at dårlige vaner som indtagelse af slik fyldt med E-numre, fastfood fuld af dårlige fedtstoffer, alkohol, store mængder kaffe osv. lægges på hylden. I hvert fald for en periode.

Hvis du opfatter detox som en udrensning af affaldsstoffer i kroppen, skal du være opmærksom på, at videnskaben har svært ved at dokumentere, at en sådan rent faktisk finder sted.