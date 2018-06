Derfor får du blister i munden

Du er ikke alene. Mange af os lider i perioder af smertende blister i munden. Små blæner, der kommer og går, og som gør jammerligt ondt.

Man kender ikke den præcise årsag til, at nogle angribes af de små bæster. Hos en del af os skyldes den tilbagevendende plage muligvis en slumrende skoldkoppevirus. I sjældnere tilfælde skyldes det glutenintolerance eller tarmbetændelse.

Kan du tåle gluten? Tag testen her.

Er du i forvejen disponeret for blister, vil et nedsat immunforsvar, en stresset periode eller hormonelle udsving fremprovokere flere eller større blister.

Sådan undgår du blister i munden

Tank op med zink

Blister mistænkes for delvist at være virusbetinget, så du kan forebygge ved at styrke immunforsvaret med zink fra skaldyr, indmad og nødder.

Køb en ny tandpasta

Børst bisser med en tandpasta uden natriumlaurylsulfat. Det er et skummemiddel, der nedbryder det slimlag, der beskytter mundens slimhinde.

Undgå hård børste

Børst blødt med en blød børste. En hård en af slagsen kan nemlig skade mundhulen, og det øger risikoen for blister.

Gå uden om visse madvarer

Spis sundt, men skær evt. ned på tomat, frugt og chokolade. Disse madvarer kan hos nogle fremprovokere mundsår.