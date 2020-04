Scor billige point ...

… hos dem, du serverer salater for, ved at skære nogle af grøntsagerne helt, helt tyndt ud. For det første ser det bare drøngodt ud med fx gulerødder i papirstynde strimler frem for tykke stykker. For det andet handler det om mundfornemmelse. Det er rart, at der er nogle forskellige strukturer i en ret, og ultrafine skiver skaber lethed og føles rare i munden i forhold til tykke stave.