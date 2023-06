... som rammer de fleste på et tidspunkt. Men ud over specifikke rygøvelser er det en rigtig god idé også at dyrke noget konditionstræning samt lave mere generel styrketræning for hele kroppen. Ryggen har godt af at blive brugt, og motion og bevægelse er derfor nøgleordene, når du vil forebygge rygsmerter.

3 tips mod rygsmerter

Stress af

Forskere har påvist, at folk med stress har en højere risiko for at døje med rygproblemer. Det kan bl.a. skyldes, at stress giver muskelspændinger, herunder i ryggen.

Hold vægten

Svær overvægt kan påvirke ryggen negativt. Den ekstra vægt giver større tryk og mere slid på vævet i ryggen, og risikoen for inflammation i kroppen er samtidig forøget.

Kvit røgen

Rygning nedsætter blodgennemstrømningen, så der kommer færre næringsstoffer til ryggen. Dermed får den sværere ved at fungere optimalt, og det kan give smerter.