Hoften er et af kroppens største og vigtigste led. Uden den ville vi hverken kunne gå, stå, sidde, bøje eller strække benene. Men hoften kan nemt blive slidt, og ignorerer du hoftegener, kan det blive en kæmpe hæmsko for din bevægelighed på sigt.

Det bedste, du kan gøre for at passe på hoften, er at træne de små, stabiliserende muskler, som man ikke kan se med det blotte øje, men som holder hoften godt på plads, så du ikke laver fejlstillinger. De muskler træner du især, når du lave styrketræning for ben og baller.

Her får du otte gode øvelser for hoften. Fire, der forebygger smerter, og fire, du kan lave, hvis du allerede døjer med smerter.