Det er helt almindeligt at have en yndlingsmaskine i centeret eller hjemme i stuen. En, du vender tilbage til igen og igen. For når det kommer til træning, gælder det først og fremmest om at finde noget, du kan lide, så du får det gjort.

MEN hvis du tror, alle maskiner giver samme udbytte, må vi desværre skuffe. Nogle cardiomaskiner er bare mere effektive end andre. Her får du en hurtig guide til de 5 største kalorieforbrændere i fitnesscenteret.

