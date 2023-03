Det er normalt, at sulten lægger sig umiddelbart efter et træningspas, men efter nogle timer kommer den tilbage på fuldt blus. Og det er altså ikke unormalt at overkompensere ved at spise mere, end det du lige har forbrændt.

Især konditionstræning kan få kroppen til at skrige efter fedt og kulhydrater, og måske tænker du, at du godt må gå lidt amok, når nu du lige har trænet så hårdt. Det må du også godt, men det kan bare også være en af forklaringerne på, at du så ikke taber dig.

Kalorieberegner: Hvor mange kalorier har du brug for?