Recovery Boots fra Reecover Elite

5.299 kr.

Her har vi fat i lidt af en Rolls-Royce inden for hjemmemassage, og modellen er derfor i den dyre ende. Med 8 trykkamre er det et par krasbørstige støvler, der virkelig får fat, hvis du ønsker. Kontrolboksen er nem at betjene og klarer hele arbejdet for dig.

Du kan vælge, om du er til massage, restitution, lymfedrænage eller ”full squeeze”. Alt, du skal bekymre dig om, er at slappe af og nyde en yderst behagelig gang massage. Vi har testet støvlerne i 4 x 20 min., og der er stadig strøm på dyret. Well done! De kan desuden bruges, mens de lader op.