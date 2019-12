Masser af fordele ved gang

Dét der med motion har aldrig rigtigt haft høj prioritet for 39-årige Lisa. Som pædagog har hun ganske vist ikke et stillesiddende arbejde, men i fritiden har det været småt med sveddryppende træning. Lisa ville dog gerne i gang og lod sig lokke til at teste I FORMs gå-program, og efter fire uger med daglige gåture er motionen kommet for at blive.

– Det bedste ved dette forløb har været, at jeg nu har fundet en træningsform, som fungerer for mig, og som jeg vil bruge fremadrettet. Det føles så godt i kroppen, at jeg nu gør dette for mig selv, siger Lisa, der også har fået en uventet sidegevinst:

– En helt fantastisk ting er, at gåturene har hjulpet min lænd og ryg. Jeg har brugt en sømmåtte næsten hver dag i fem år for at afhjælpe smerter i ryggen, og nu behøver jeg kun at bruge den en gang om ugen.

Få fat i I FORMs gå-program HER

Hvad har været den største udfordring?

– At komme i gang var det sværeste, og så det, at man skal være tålmodig. Jeg var vildt spændt på at se resultater, men der gik nogle uger, før der skete noget på centimeterbåndet og vægten. Jeg kunne godt mærke forskel, men begyndte faktisk at tvivle på, om jeg overhovedet ville opnå synlige resultater. Men så kom de pludselig, og det var supermotiverende.

Hvordan har du ellers motiveret dig selv i de fire uger?

– Jeg har brugt pulsur på alle mine ture, og det har virkelig været en god motivationsfaktor for mig. Og så har jeg lavet en musikliste, der hedder “I can do it”, som jeg hører hver eneste gang, jeg går. Det er så fedt at have et godt beat at gå til. Det ville slet ikke have været det samme at gå uden.

Hvordan har motionen påvirket dig psykisk?

– Gåturene har haft stor indflydelse på mit humør. Hvis jeg en dag har været i lidt dårligt humør, har det helt klart hjulpet at komme af sted. Generelt er jeg blevet mere glad og har fået MEGET mere energi og overskud. Især gav de hårde træningsdage mig et kæmpe løft. Selvom træningen tager tid, har den faktisk givet mig mere tid, fordi jeg har været mere frisk om aftenen. Før hang jeg tidligt med hovedet og kunne ikke rumme for meget snak, og det har ændret sig. Jeg har heller ikke haft helt den samme trang til søde sager – det skete efter et par uger.