4 TRIN: Få mest muligt ud af din skridttæller

Undersøgelser har vist, at man får allerstørst effekt af sin skridttæller, hvis man sætter sig et mål, som fx at gå 7.000 eller 10.000 skridt om dagen. Det dog vigtig, at du ikke sætter dit mål før højt og fx går efter de klassiske 10.000 skridt fra dag 1, hvis du ikke er vant til at motionere så meget i forvejen. Hvis du sætter dit første mål for højt, risikerer du nemt, at du ikke når målet – og det nederlag virker demotiverende på de fleste.

Prøv i stedet at følge denne guide til at få mest ud af din skridttæller:

1. Få styr på din skridttæller

Start med at sætte dig ind i din skridttæller eller dit aktivitetsur og den app, der evt. følger med, så du ved præcis, hvordan den virker, hvor og hvordan du skal bære den, for at den tæller mest præcist, hvordan du synkroniserer med app'en, hvad app'en kan osv. Den tid er godt givet ud.

2. Få styr på dig selv

Sørg for at gå med skridttælleren hele tiden – hver dag. I den første uges tid skal du IKKE lave om på dine daglige rutiner. Målet er, at du skal finde ud af, hvor meget du plejer at gå normalt – altså før du fik en skridttæller. Så lad være med at gå en aftentur for at få nogle ekstra skidt i tælleren, hvis det ikke er noget, du plejer at gøre.

Noter dine daglige skridt ned, hvis din skridttæller ikke er i stand til at huske dem selv.

3. Indtast et realistisk mål i din skridttæller

Kig på dine skridt efter den første uge. Sæt dig nu et mål om, at du vil gå fx 15-20 % mere, end du plejer. Hvis du normalt går ca. 4.000 skridt om dagen, så sæt dig et mål, der ligger mellem 4.600 og 4.800 daglige skridt. Går du normalt 6.000 skridt, kan dit mål være at nå op på 6.900 eller 7.200 skridt.

Hvis du kan indtaste målet i din skridttæller, så gør det. Det giver ekstra motivation at kunne følge med i, hvor langt du er fra din skridt-mål.

Hold nu øje med din skridttæller i løbet af dagen, og sørg hele tiden for at lægge aktiviteter ind, der giver lidt flere skridt på kontoen – og læg en god gåtur ind, hvis det er nødvendigt for at nå dit mål.

4. Juster målet – og bliv ved med at gå!

Når der er gået 1-2 uger, hvor du har nået dit mål, så sæt det stille og roligt op uge for uge. 10.000 daglige skridt i skridttælleren er et perfekt mål, hvis du vil opnå optimal sundhed. Husk at andre motionsformer (fx cykling) kan tælle med.

