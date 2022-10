7 veje til at holde hjernen frisk

Det er veldokumenteret, at ordentlig søvn har stor betydning for dannelsen af nye hjerneceller og dermed hjernens funktion og chancer for at modstå demens. Så gør, hvad du kan, for at prioritere god nattesøvn. Volder det problemer, kan det måske hjælpe at lytte til naturlyde, meditationsmusik eller at lave en kropsscanning.