Tidligere har man ikke regnet paradentose for en decideret farlig sygdom. Nyere forskning har nu afsløret, at det kan være skadeligt for helbredet at gå rundt med ubehandlet paradentose.

Et svensk studie fra Karolinska Institutet i 2021 viser, at mennesker med paradentose har 49 procent højere risiko for at få hjerte-kar-sygdomme end mennesker med et sundt tandkød. Man mener, det skyldes, at de skader, som paradentose laver på vævet, gør overførslen af bakterier og betændelse til blodbanerne lettere, så de spredes i kroppen.

Det er også dokumenteret, at paradentose forværrer diabetes, fordi kroppen er mindre følsom over for insulin, når der er betændelse i kroppen. Ubehandlet paradentose kan ligeledes medvirke til udviklingen af leddegigt, Alzheimers og cancer.

Sammenholder man denne viden med, hvor mange danskere der går rundt med uopdaget paradentose, så har man en bekymrende situation. Forskerne mener nemlig, at 40 procent af os har varierende grader og stadier af paradentose, men kun omkring 12-14 procent kommer til tandlægen og får behandling.

Resten ved formentlig ikke, at de har paradentose, og den kan så uforstyrret få lov til at udvikle sig til alvorligere sygdomme langt væk fra mundhulen.