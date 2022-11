NÅR DU SPISER SLIK, SÅ ...

... spiser du måske kun nogle få stykker hver dag i stedet for at guffe en hel pose fredag aften, fordi du tror, det er mindre skadeligt med lidt ad gangen. Men faktisk er det langt bedre, at du “får det overstået” og spiser hele rationen på én gang i stedet for at gå og småspise af sukkerbomberne i løbet af ugen. I hvert fald for dine tænder.