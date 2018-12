Skal jeg gå til læge med bihulebetændelse?

I langt de fleste tilfælde kræver bihulebetændelse ikke lægelig behandling. Er dine symptomer ikke forsvundet efter 14 dage, og føler du dig meget generet, kan du overveje at søge læge for at bede om en antibiotikakur. Dette gives dog kun i yderst sjældne tilfælde, da bihulebetændelse som regel går over af sig selv.

Døjer du med tilbagevendende bihulebetændelse, gør du klogt i at blive tilset af en øre-næse-hals-læge for at finde årsagen. Lægen kan bl.a. kikkertundersøge næsen for at finde ud af, om tilstanden skyldes polypper eller andre inflammatoriske tilstande i næsen.

Desuden vil lægen ofte se dine tænder efter, da kronisk bihulebetændelse ofte skyldes infektion omkring tandrødderne. Ved gentagende tilfælde vil lægen ofte bestille en scanning af bihulerne og evt. indstille dig til operation.

Hvornår tilbydes operation?

I helt sjældne tilfælde kan operation blive nødvendigt. Nogle mennesker har fra naturens side snævre åbninger til bihulerne, hvilket øger risikoen for bihulebetændelse i forbindelse med forkølelse. Via en kikkertoperation kan lægen imidlertid forbedre luftpassagen i næsen, så evt. næsespraybehandling i fremtiden kan komme helt ud i bihulesystemet. Indgrebet forbedrer ofte samtidig lugtesansen.

Operationen foregår i fuld bedøvelse og er sjældent smertefuld, og du kan som regel udskrives samme dag. Du skal dog regne med mindst en uges sygeperiode efter indgrebet.