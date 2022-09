Hovedbunden lever et stille liv under hårpragten. Men når det klør på toppen, bliver vi mindet om, at vi har hud under håret, der kræver pleje ligesom al anden hud. Vil du slippe for kløen, er der heldigvis flere ting, du selv kan gøre.

Søger dine hænder hele tiden op til håret for at kradse i hovedbunden? Så behøver det ikke at være lus (medmindre du arbejder i en børnehave eller en skole, for så er sandsynligheden ret høj). Der kan nemlig være mange årsager til kløende hovedbund. Det eneste, der er sikkert er, at huden under håret er i problemer. Og vil du af med kløen igen, er du nødt til at finde årsagen. Her dykker vi ned i de forskellige forklaringer, der kan være på det, der føles som lopper på toppen. Om det så er tør hud, skæleksem, psoriasis, allergi eller måske lus, der er årsagen, så er der også en behandling til. Få styr på symptomerne, og få lægens gode råd til behandling af kløende hovedbund.

1 Hvorfor klør min hovedbund?

Det er meget almindeligt at få kløende hovedbund nu og da. Og ligesom der kan være flere grunde til, at huden på kroppen klør, så kan der også være en række forskellige årsager til, at huden på hovedbunden bliver irriteret. Det kan både være noget, der påvirker hovedbunden udefra, eller indefrakommende faktorer. Her er de fem mest almindelige årsager:

1. Årsag til kløende hovedbund: Tørke I huden på hovedbunden findes der en mængde talgkirtler. De producerer fedt, der lægger sig som en hinde på hovedbunden og beskytter mod udefrakommende påvirkninger. Fedtet holder også huden smidig og fugtmættet. Er talgkirtlerne ikke aktive nok, så udtyndes fedthinden, og huden tørrer ud. Det giver kløe. Og uden beskyttelse kan indholdsstoffer fra shampoo og stylingprodukter uhindret trænge ind i huden og forværre kløen.

I det lag af hovedbundshuden, der kaldes læderhuden, sidder talgkirtlerne. De producerer en olieret substans, der sendes op til hudoverfladen og lægger sig som en beskyttende hinde. Hvis talgkirtlerne ikke er aktive nok kan det give kløe i hovedbunden.

HVORFOR BLIVER HOVEDBUNDEN TØR? Arv: Har du altid haft en tør og kløende hovedbund, kan du takke dine forældre for det. Sparsom talgproduktion går nemlig i arv.

Kemikalier: Er tørken opstået pludseligt, så se nærmere på, hvad du kommer i håret. Kemikalier fra hårprodukter kan slå den naturlige talgproduktion ud af kurs.

Hyppig hårvask: Det kan også være, at du simpelthen er for renlig. Hyppig hårvask og store mængder af shampoo stripper hovedbunden for fedt.

Koldt vejr: Om vinteren får mange problemer med tør og kløende hovedbund, fordi huden reagerer på frost og dårligt indeklima.

Kost: Spiser du usundt, og får du ikke de rette næringsstoffer, kan huden ikke producere tilstrækkelig med talg til at opretholde en god fedtbalance i hovedbunden.

2. Årsag til kløende hovedbund: Skæleksem Kløe i hovedbunden kan skyldes skæleksem – som også går under betegnelsen seboroisk dermatitis. Skæleksem kommer, når gærsvampen Pityrosporum ovale går til angreb. Så opstår der fedtede, gullige flager, som klæber til huden. Under flagerne bliver huden rød, irriteret og kløende. Vi har alle en mindre mængde af Pityrosporum ovale på huden. Men i det øjeblik, der kommer for meget fedt og fugt, så begynder svampen at vokse. Den lever nemlig bedst i et fedtet, fugtigt og tillukket miljø.

VIDSTE DU, AT ... Skæleksem rammer op mod hver tredje voksne i varierende grad og i kortere eller længere perioder?

Skæleksem kan komme året rundt? Ofte blusser det dog mest op i vinterhalvåret, hvor vi gemmer os under hætter og huer.

Mennesker med kraftigt hår oftere får skæleksem end tyndhårede? Pityrosporum ovale-svampen kan nemlig lettere hygge sig under en tætsluttende hjelm af hår.

3. Årsag til kløende hovedbund: Psoriasis Lider du af den arvelige og kroniske hudsygdom psoriasis, vil det ikke kun være din hovedbund, som er plaget af kløe. Psoriasis bryder typisk frem flere steder på kroppen. Hovedbunden er dog et af de områder, hvor eksemet hyppigst optræder. Ved psoriasis deler hudcellerne sig mere og hurtigere end normalt. De afstødte celler hober sig op og danner et tykt forhornet skællag, hvorunder huden rødmer, smerter og klør. Det varierer fra person til person, hvor udtalt kløen er.

4. Årsag til kløende hovedbund: Kontaktallergi Allergi kan være årsagen til, at det klør. Flere og flere udvikler allergiske reaktioner, ofte over for indholdsstoffer i plejeprodukter. Ud over kløen vil der ved en allergisk reaktion også være rødmen og udslæt i huden på hovedbunden. Det kan være meget generende, og bliver eksemet ikke behandlet, kan det brede sig til til ansigt, hals og bryst.

5. Årsag til kløende hovedbund: Lus Hvis din hovedbund begynder at klø, er det altid en god idé at tjekke, om der skulle være rykket ubudne gæster ind under hårpragten. Især hvis der er børn i familien, som kan have bragt et par lus med hjem. Jo tidligere de små kræ opdages, desto lettere bliver det at komme dem til livs.

2 Hvordan stopper man kløe i hovedbunden?

Er du generet af kløe i hovedbunden, kan du trøste dig med, at der findes gode behandlingsmuligheder til at stoppe kløen. Men hvad der i dit tilfælde skal til for, at du kan blive kløen kvit, afhænger af årsagen. Her er, hvad du kan gøre ved de forskellige typer irritationer i hovedbunden.

HAR DU TØR HOVEDBUND? Er det tør hud i hovedbunden, der er årsag til kløen, kan du følge disse råd: Driv ikke rovdrift på hovedbundens fedt. Vask kun håret en til to gange om ugen. Og skær ned på mængden af shampoo.

Gå efter olieholdige og fugtgivende hårpleje-produkter, der er egnet til tør hovedbund.

Styr uden om stylingprodukter med alkohol, da de virker udtørrende.

Brug en hårkur, og fordel den også helt ned i hovedbunden, så huden får pleje.

Plej hovedbunden indefra med et dagligt supplement af fiskeolie.

HAR DU SKÆLEKSEM? Er den kløende hovedbund opstået på grund af skæleksem, kan du følge disse råd: Lad ikke håret lufttørre. Brug føntørrer, så hovedbunden ikke er fugtig i længere tid.

Få lys og luft til hovedbunden ved hyppigt at rode op i håret. Brug evt. en stimulerende massagebørste, der øger ilttilførsel og blodcirkulation.

Rengør jævnligt hovedbunden med en eksfolierende scrub, så den holdes fri for skæl og rester af plejeprodukter.

Brug et skælmiddel fra apoteket. Indholdsstofferne zinkpyrithion, ketoconazol og stenkulstjære bekæmper svampeangreb.

Svære tilfælde kan man behandle med binyrebarkhormon

HAR DU KONTAKTEKSEM? Er kløen på hovedbunden forårsaget af kontakteksem, kan disse råd afhjælpe den: Dit vigtigste er at indkredse, hvad det er, du reagerer på, og så undgå det. Få en henvisning til hudlægen, så du kan blive udredt for allergi.

Overvej nøje dine hårprodukter. Gå efter de parfumefri og allergicertificerede.

Undgå at komme hårprodukter helt ned i hovedbunden.

Test først nye produkter på et mindre område af hovedbunden, inden du pøser på med rund hånd.

Gå helt uden om frisørbehandlinger, der involverer kemikalier.

HAR DU PSORIASIS? Skyldes din tørre hovedbund psoriasis, kan disse råd komme dig til undsætning: Få en henvisning til en hudlæge, så du kan blive sat i en passende behandling. Typisk bruges tjære, lysbehandling eller binyrebarkhormon til at slå psoriasis ned.

Undgå parfumerede plejeprodukter. Gå efter produkter, der er allergicertificerede.

Er du akut generet af kløe, så prøv at spraye termalsk kildevand på hovedbunden. Mange oplever, at det køler og giver lindring.

Begræns dit forbrug af alkohol og tobak – begge dele kan forværre psoriasis.

Undgå længerevarende stress. Det forværrer eksemet.

HAR DU LUS? Er det lus, der har fået hårbunden til at klø, kan du gå til modangreb med disse råd: Vask håret, og kom godt med balsam i. Lad balsammen sidde i håret. Red håret med en almindelig kam.

Træk derefter en tættekam systematisk gennem hele håret fra hårbund til hårspids i ét træk, hårtot for hårtot.

Tør kammen af på et stykke køkkenrulle, og undersøg køkkenrullen med en lup, så du er sikker på, at der er fangst.

Følg eventuelt op med et lusemiddel. Dem med silikone indeholder ikke giftige stoffer, og lusene bliver ikke resistente over for dem.

Hvis du ønsker at behandle luseangreb uden kemiske midler, skal du kæmme hver anden dag i to uger.

3 Hvornår skal man søge læge mod kløende hovedbund?

Vi kan alle opleve kløe i hovedbunden nu og da. Men bliver kløen ved, og kan du ikke finde nogen indlysende årsag til den, så bør du gå til egen læge, der eventuelt kan sende dig videre.

4 Hvordan forebygger man kløende hovedbund?

Nøglen til en kløefri hovedbund er at forebygge, at huden under håret overhovedet bliver irriteret. Er der for meget fedt i hovedbunden, øges risikoen for skæleksem. Er der for lidt, tørrer hovedbunden ud. Det er desuden godt at styre uden om længerevarende stress, da det svækker immunforsvaret. Spis også varieret, så kroppen har de næringsstoffer, den skal bruge til at holde huden i balance. Her er tips til, hvordan du med den rigtige pleje kan forebygge kløe i hovedbunden:

Giv den kløende hovedbund rigtige vask og pleje: Lad der gerne gå 3-4 dage mellem hver hårvask, uanset om du har tør eller fedtet hovedbund.

Lad vandet være lunkent, når du vasker hår. Meget varmt vand stripper hovedbunden for fedt.

Brug hårplejeprodukter, der er tilpasset din hovedbunds tilstand, hvad end den er tør, fedtet eller ramt af eksem.

Husk altid at skylle håret grundigt efter vask, så der ikke efterlades sæberester i hovedbunden.

Føntør så vidt muligt dit hår med kold luft. Høj varme irriterer huden.

Skær ned på kemiske frisørbehandlinger som hårfarvning og permanent.