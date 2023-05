Du tror måske, du skal spise for at holde blodsukkeret stabilt. Det er en kæmpe myte. Se, hvad du i virkeligheden bør gøre.

Du kender sikkert følelsen, når du har spist. Du er energiforladt, og det eneste, du har lyst til, er et hvil på sofaen. Følelsen opstår bl.a., fordi du har for mange fritflydende sukkerstoffer i blodet – eller med andre ord: Dit blodsukker er tårnhøjt. Sukkeret skal helst væk fra blodet – hurtigt Uanset om du spiser et stykke franskbrød, et æble eller en myslibar, så putter du sukkerstoffer ind i kroppen, og de ryger ud i blodbanen. Det er helt normalt og helt ufarligt, at blodsukkeret stiger i forbindelse med måltider. Men sukkerstofferne skal helst hurtigt væk fra blodet igen. De skal ind på kroppens lager, hvor de kan gøre gavn og give energi til alle dine hverdagsaktiviteter. Sker det ikke, er der ofte kontant afregning i form af en tung og uoplagt krop. LÆS OGSÅ: Sødestoffer kan pille ved dit blodsukker

Mellemmåltider virker ikke Omvendt kender du måske også følelsen af at “gå sukkerkold”, når det er længe siden, du har spist, og du trænger til at fylde mad i maven. Men inden du flår papiret af den første og den bedste snack, skal du vide, at mellemmåltider slet ikke gavner blodsukkeret. Tværtimod!

LÆS OGSÅ: 7 gevinster ved at kvitte sukkeret Vil du have et stabilt blodsukker, skal du i stedet have gang i musklerne. At spise for at holde blodsukkeret stabilt er som at tisse i bukserne for at holde sig varm. Den rare følelse er kortvarig, og bagefter bliver det værre. Men hvorfor egentlig? Så længe du ikke lider af diabetes, kan kroppen vel regulere blodsukkeret selv? Både og. Din krop er så smart indrettet, at når du får mad indenbords, så producerer du hormonet insulin. Insulin arbejder for at føre sukkeret fra fx korn, frugt eller slik væk fra blodet og ud på lager, så det derfra kan fordeles til alle kroppens celler, hvor det kan gøre gavn.

Komplikationerne opstår over tid. For lader du altid insulinen gøre alt arbejdet selv, holder resten af kroppen – bl.a. musklerne – op med at gøre deres del for at optage sukker fra blodet. Spiser du samtidig en masse mellemmåltider, er insulinen konstant på arbejde. Den får ikke de pauser, den har brug for for at kunne passe sit arbejde ordentligt. Gradvist vil insulinen miste mere og mere af sin effekt, og så har vi problemet. Kan blive en ond spiral Over halvdelen af os går rundt med en krop, som ikke selv kan finde ud af at regulere blodsukkeret, fx pga. inaktivitet og overvægt. Og det bliver en ond spiral: For det første risikerer du at øge din sukkertrang, så mere vil have mere. Kroppen registrerer, at du får sukker indenbords, men hvis ikke du hurtigt får det væk fra blodbanen og ud i cellerne, vil kroppen skrige efter endnu mere sukker og endnu mere energi.

risikerer du at øge din sukkertrang, så mere vil have mere. Kroppen registrerer, at du får sukker indenbords, men hvis ikke du hurtigt får det væk fra blodbanen og ud i cellerne, vil kroppen skrige efter endnu mere sukker og endnu mere energi. For det andet udsætter du kroppens celler for en slags undtagelsestilstand, hvor immunforsvaret vender opmærksomheden mod det høje blodsukker i stedet for at passe andre vigtige processer. Med andre ord holder det høje indhold af sukker i blodet dit immunsystem beskæftiget, så du bliver mere sårbar over for alvorlige sygdomme.

Derfor er det altså uhyre vigtigt, at du hjælper kroppen med at holde blodsukkeret stabilt ved at give insulinen nogle pauser og ved at sørge for, at kroppen lytter efter insulinen, når den skal. Det gør du selvfølgelig ved at spise en sund kost. Men mindst lige så vigtigt er det, at du ikke er stillesiddende hele dagen lang. Al form for bevægelse og træning gør nemlig underværker for kroppens evne til at regulere dit blodsukker. En rask gåtur eller en halv time på crosstraineren inden et måltid vil med stor sandsynlighed mindske trangen til at smide dig på sofaen og tage en lur efter maden. Ligesom nogle få minutter med pulsen oppe efter et måltid kan sænke blodsukkeret med det samme og fjerne den trætte, tunge fornemmelse. Træn på 10 minutter med I FORMs onlinevideoer Et liv med regelmæssig motion forbedrer desuden kroppens evne til at fjerne overskydende sukker fra blodet, både på den korte og på den lange bane. Din krop er designet til selv at holde blodsukkeret stabilt, men det kræver, at du ikke står i vejen for den ved at småspise hele dagen.

4 træningsnøgler til stabilt blodsukker

Kom op at røre dig i løbet af dagen, så du bryder med længere tids inaktivitet. 3-5 min., hvor du fx går på trapper, går med hunden, laver sprællemænd eller lignende. Træn gerne op til eller efter dine måltider. Det modvirker den tunge, trætte fornemmelse. Brug så mange muskler som muligt, da muskelaktivitet øger insulinfølsomheden. Brug især de store muskler i benene. Følg de officielle anbefalinger. Minimum 30 minutters moderat motion om dagen og 2 x 20 minutter med høj intensitet om ugen. En cykeltur eller en rask gåtur tæller også som moderat motion.

Sådan virker motion på dit blodsukker Før motion Har du spist meget i løbet af dagen, er dine blodbaner formentlig fyldt med sukker, især hvis du har spist for nylig. Din krop kan føles tung og uoplagt. Er det længe siden, du har spist, skal kroppen i gang med at hente sukker fra dine lagre. Under motion Når vi træner, bliver kroppen langt bedre til at optage det sukker, vi har i vores blodbaner. Muskelarbejde gør nemlig kroppen langt mere følsom over for hormonet insulin, som leder sukker væk fra blodet og ud i kroppens celler. Efter motion Når du har været fysisk aktiv, kan du opleve lavere blodsukker i op til 24 timer. I dette tidsrum er musklerne mere modtagelige over for insulin end normalt. Jo længere tid du har trænet, jo længere vil effekten typisk vare.

Kilde: Anette Sams, ph.d., forsker og forfatter til bogen “Sandheden om sukker”