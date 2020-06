TEST: Find din slankestrategi

Hader du at tælle kalorier, men sætter du dig alligevel for at følge en kur, hvor du skal veje alt, hvad du putter i munden?

Så er det måske ikke så underligt, at du ender med at kaste skyr og selleri i ringen på halvvejen.

Venindernes imponerende vægttab bør med andre ord ikke være det eneste, du skeler til, når du skal finde en kur, du kan kaste dig over. Det er vigtigere at finde en strategi, der harmonerer med din hverdag, din motivation og dine ressourcer.

Tag vores test, og se hvilken kur, der passer helt perfekt til dig, og husk at uanset hvilken strategi du går i krig med, så vil det altid kræve, at du følger op med at ændre nogle af dine nuværende vaner permanent, hvis du ikke bare skal tage det hele på igen, når kuren er slut.