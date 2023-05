Rosacea tager til i styrke den første tid. Derfor er det vigtigt, at du så tidligt som muligt sætter ind med behandling. Gå til egen læge, så snart du bliver opmærksom på, at din hud blusser vedvarende op. Har du sværere tilfælde, vil du blive henvist til en hudlæge.

Der findes flere behandlingsmetoder, som giver gode resultater. Du skal dog være opmærksom på, at behandlingerne primært sigter på at mindske symptomer. Ingen af behandlingerne kan fjerne hudens tendens til at danne rosacea. Her er kun tiden din redning.

Desuden er det vigtigt, at du beskytter huden ekstra godt mod solen, når du er under behandling. Flere af behandlingerne gør nemlig huden mere følsom over for sol, som i sig selv kan vække eller forværre betændelsen.

Her er de mest anvendte behandlingsformer: