Er det arv og hormoner, der har fået din hud til at springe ud, så er det begrænset, hvad du kan gøre for helt at styre uden om angrebet. Men en god forebyggende indsats mod bumserne vil kunne mindske de betændte knoppers hærgen. Her er, hvad der giver din hud de bedste betingelser:

SUNDE VANER

Har du en hektisk hverdag præget af hurtige madløsninger, så ryd op der, hvor det halter. Selvom forskerne endnu ikke er enige om forbindelsen mellem livsstil og akne, så har de fleste af os erfaret på egen hud, hvad ferie og grøntsager kontra mangel på søvn og masser af chips kan udrette. Så skru op for de sunde madvaner og motionen og ned for pomfritterne og det fortravlede liv. Få inspiration til sund mad lige her.

IKKE PILLE

Pres og mas ikke, hvis du har en begyndende bums. Det spreder bakterierne, forværrer tilstanden og øger risikoen for, at der kommer ar.

GOD HUDPLEJERUTINE

Indarbejd en daglig hudplejerutine, der består af rens og fugt. Dine renseprodukter må ikke affedte huden. Stripper du huden helt for fedt, opfatter talgkirtlerne det som et signal om, at de skal kompensere med ekstra fedt. Tilfør masser af fugt. En fedtet hud kan sagtens være dehydreret. Peel huden ugentlig, så propperne over porerne fjernes. Undgå mekanisk peeling med scrubs, som blot spreder bakterierne. Brug i stedet en let kemisk peeling med fx AHA-syre eller salicylsyre.

UNDGÅ TILSTOPNING

Undgå at bruge fede cremer og makeup, der lægger sig som et låg over huden, så porerne ikke kan slippe af med talg og bakterier. Gå efter pleje- og makeupprodukter, der er mærket som ikke-komedogene. Det er et fagudtryk, der betegner, at produktet ikke indeholder ingredienser, som tilstopper porerne.