Ældre er mere livsglade i dag end for 30 år siden

Er manken blevet grå, og er folk begyndt at rejse sig for dig i bussen? Fortvivl ej – alderdommen er slet ikke så slem, som generationen før dig måske har fortalt. I hvert fald ikke hvis man skal tro finske forskere fra Jyväskylä Universitet, som har undersøgt trivslen blandt seniorer i dag og for 30 år siden.

Undersøgelsen er lavet på baggrund af data, som går tilbage til 1990. Dengang svarede 617 ældre, født mellem 1910 og 1914, på spørgsmål om, hvor tilfredse de var med deres helbred og med deres liv generelt. Ca. 30 år senere blev en ny gruppe på 794 ældre i alderen 75-80 år spurgt ind til de samme ting.

Ved at sammenholde svarene fra første runde, kunne forskerne så se, at der var sket en positiv udvikling i de ældres syn på eget liv.

75-80 årige oplever fx færre symptomer på depression i dag, end de gjorde for 30 år siden. Ifølge forskerne hænger det formentligt sammen med, at ældre i dag har både fysisk og mentalt bedre helbred. Den forklaring stemmer også overens med de ældres egne opfattelser af deres helbred i undersøgelsen.

Gladere for livet generelt, men ikke her og nu

Et andet interessant fund var, at de 75-80-årige generelt er gladere for det liv, de har levet op til nu, end de var i 1990. Men spurgt ind til, hvor tilfredse de var med deres nuværende liv, var de faktisk mere tilfredse tilbage i 1990.

Ifølge postdoc og forsker ved Jyväskylä Universitetet, Tiia Kekäläinen, skyldes det muligvis, at de mænd og kvinder, som var 75-80 år i 1990, har været voksne under 2. Verdenskrig.

“De her personer, født i 1910, har gennemlevet hårde tider, hvilket måske kan forklare deres tilfredshed med deres nuværende liv i 1990, hvor mange ting var bedre end før,” udtaler hun i en pressemeddelelse.