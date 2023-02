Du kan få adgang til I FORMs digitale univers på iPhone og iPad, Android smartphone og tablet og PC eller Mac. Bemærk, at du skal have iOS 9 eller nyere på iPhone og iPad, mens du på Android skal have OS 5 eller nyere.

Hvis du vælger at bruge din telefon eller tablet, er det nemt at bruge I FORMs app. Her har du let adgang til alle videotræninger.