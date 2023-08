Ja, men i hvilket omfang er faktisk svært at svare på. I modsætning til mange andre bær er tyttebær nemlig en smule underbelyste rent forskningsmæssigt. Man ved, at de røde perler i frisk form indeholder A-vitamin, en række B-vitaminer, C-vitamin, en smule E-vitamin og en del antioxidanter.

Men selvom der er forskning, der tyder på, at tyttebær virker både antiinflammatorisk, er gode for tarmens sunde bakterier samt måske har en antimikrobiel effekt, så mangler det stadig at blive endeligt fastslået.

Så er der yderligere et aber dabei ved historien, for man spiser vel at mærke aldrig friske tyttebær. De er for sure. Og sundhedsværdien dykker selvsagt gevaldigt, når

bærrene bliver til syltetøj. Både på grund af sukkeret og opvarmningen. Det sundeste valg er sandsynligvis de råsyltede tyttebær.