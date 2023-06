Forskere: Sådan skyller du bedst dine bær

Jordbær, hindbær, blåbær, brombær – naturen er en sand slikbutik i sommerhalvåret! Og vælger du danske bær, er risikoen for at blive syg ganske lille.

Men selv lokale bær kan gemme på jordrester, orme og andre overraskelser. Så hvad er den mest effektive måde at skylle bær på?

Læs også: Antiinflammatorisk kost – sådan skal du spise

Det satte et hold forskere sig for at teste ved at forurene blåbær og hindbær med tre slags parasitter, der giver opkast, kvalme og diarré. Bagefter afprøvede de tre skylleteknikker: