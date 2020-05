Kalorietabel for vin

Alkoholiske drikke som r√łdvin har ry for at rumme en masse kalorier, som tit ryger under vores kalorie-radar, fordi de ikke fylder og m√¶tter som "rigtig" mad. Og selvom vin ikke er helt oppe at ringe i toppen af kalorieskalaen, er det alligevel en del kalorier, der sniger sig indenbords, n√•r vi √•bner en flaske vin.

N√•r du drikker et glas r√łdvin, svarer det i kalorier omtrent til at spise 2,5 stykke fl√łdechokolade.