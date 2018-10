Find den type yoga, der passer til dig.

Hot yoga

Hvad er hot yoga?

Hot yoga er en fælles betegnelse for yoga, der bliver udført i et opvarmet lokale og er altså ikke det samme som bikram yoga, der er en bestemt yogaform. Ofte ligger temperaturen til hot yoga på omkring 37-39 grader. Det varierer fra yogastudie til yogastudie og fitnesscenter til fitnesscenter, hvilke former for hot yoga de tilbyder, men nogle af de mest udbredte former for yoga, der laves i en hot yoga-variant, er hot hatha yoga, hot flow yoga og hot yin yoga.

Hvad er hot yoga godt for?

Når der er skruet op for varmen, som der er til hot yoga, bliver der også skrue op for intensiteten, fordi det alt andet lige er hårdere at være aktiv i høj varme. Så er du ude efter en intens yogatime, hvor du samtidig kan udnytte varmen til at komme dybere ind i stillingerne og få renset ud, fordi du sveder ekstra meget, er hot yoga noget for dig.