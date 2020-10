Yogablok – sådan bruger du den?

Hvor mange yogablokke skal jeg bruge?

Det kan være smart at have to yogablokke. Nogle øvelser kræver nemlig støtte flere steder på kroppen samtidig, fx under hvert knæ eller en blok i hver hånd.

Med to yogablokke kan du også stable dem oven på hinanden og komme endnu højere op i nogle øvelser.

LÆS OGSÅ: Guide til de rigtige yogaudstyr