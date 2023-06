5 klassiske fejl, når du træner på fitnessmaskiner

Kører du korte ture på 5-10 minutter på forskellige maskiner, så sørg for, at pauserne ikke bliver alt for lange imellem maskinerne. Tit skal vi lige have noget at drikke, spritte maskinen af, puste ud osv. Men det behøver ikke tage ligeså lang tid, som du netop har brugt på at være i gang.

Din puls falder hurtigt, og så får du samlet set en lavere kalorieforbrænding. Det kan også blive sværere at få gang i musklerne igen, hvis du først har ladet dem slappe helt af.