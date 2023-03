3 klassiske træningsfejl: Derfor får du ikke synlige muskler

Der er intet i vejen med en god fitnesssrutine. Især ikke, hvis det er det, der gør, at du får det gjort. Men vil du se mullerne træde frem, skal du sørge for, at der sker fremskridt i din træning.

“Progression er nøgleordet, når vi snakker muskelvækst. Det gør ikke noget, at du har dine favoritøvelser, som du altid laver, men din træning skal blive hårdere og mere udfordrende over tid. Enten ved at øge antallet af kilo på vægten eller ved at tage flere gentagelser. Og gerne en kombination,” forklarer Lukas Moesgaard, Ph.d-studerende ved Institut for Idræt og Ernæring på Københavns Universitet.

