TEST af sports-bh – sådan vælger du den rette

Vælg sports-bh efter din bryststørrelse

Sports-bh til en stor barm

Hvis du har en større barm er det ekstra vigtigt, at din sports-bh kan åbnes helt og ikke er en af de modeller, der skal trækkes ned over hovedet. Det er ikke særlig fedt at stå i et omklædningsrum og bakse med at få mast en stram sports-bh ned over ens store bryster.



Brede stropper er ligeledes ekstra vigtige for en sports-bh til en stor barm for at undgå gnavemærker i skuldrene.

Sports-bh til en lille barm

For dig med en lille barm kan det måske være rart med formstøbte skåle eller lidt ekstra fylde fremfor en sports-bh, der maser din lille barm ekstra flad.

Ønsker du stor bevægelsesfrihed, kan du kigge efter en sports-bh med bryderryg, ligesom en bred elastik under barmen giver god støtte og føles behagelig for de fleste.

Ligger du meget på ryggen under din træning, fx ved yoga eller pilates, så undgå en sports-bh med hægter bagpå, som kan genere, når du ligger ned.