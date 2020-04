Overvejer du at få en lysterapilampe?

Om du får for meget lys eller mørke, så påvirker det produktionen af signalstofferne melatonin og serotonin, som begge er afgørende for dit humør og psykiske velbefindende.

Lys påvirker niveauet af serotonin i hjernen, og manglen på lys om vinteren kan derfor spille en afgørende rolle, når man bliver deprimeret.

Melatonin har du sikkert hørt om før som kroppens søvnhormon, fordi det gør dig træt. Dannelsen af melatonin er en lysfølsom process, hvilket betyder, at du producerer lidt i lys og meget i mørke. I vinterperioden bliver der skruet helt op for produktionen af melatonin, og selvom søvn er livsvigtigt, så kan for høje mængder af melatonin på det forkerte tidspunkt have alvorlige konsekvenser for humør og søvnbehov.

Undersøgelser har vist, at mennesker, der arbejder indendørs, har stor risiko for at få påvirket deres mentale helbred om vinteren. Bruger man derimod seks timer om dagen i dagslys udenfor, så får man ikke samme humørforandringer om vinteren. Da det kræver et udendørs job, anbefaler man minimum en time eller to udenfor i lys dagligt. Det er nok til at få niveauet af melatonin og serotonin til at stemme.

Generelt har vi alle en mindre mængde serotonin og en højere mængde melatonin i hjernen om vinteren, men nogle bliver mere påvirket af det end andre.

Hvis man bliver meget påvirket, og man har svært ved at få lys i en time eller to dagligt, kan det være en idé at bruge en lysterapilampe som hjælp mod vinterens mørke.