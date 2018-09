Sådan tager du den perfekte lur

Sådan gør du:

Trin 1: Tank op med kaffe

Drik ca. 100 ml kaffe lige inden din lur. Koffeinen virker først efter ca. 20 min., og på den måde giver koffeinen og powernappen dig tilsammen et dobbeltkick.

Trin 2: Skab de rette forhold

Læg dig godt til rette i et stille lokale ved 16-20 grader, da det giver de bedste betingelser for en god søvn. Hiv et tæppe over dig, så du bevarer kropstemperaturen og ikke begynder at fryse. Benyt evt. en sovemaske eller mørklægningsgardiner til at lukke lyset ude.

Trin 3: Sæt en alarm

Sæt et ur til 20 minutter. Det er den optimale varighed for en powernap, fordi du undgår at komme ned i den dybe del af søvnen. Sover du 30-40 minutter, kan powernappen faktisk have den stik modsatte effekt, fordi det tager lang tid at vågne, når du først er kommet ned i den dybe søvn.