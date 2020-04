Guide – sådan vælger du den rette seng

Hvilken størrelse seng skal jeg vælge?

Generelt er det vigtigt, at din seng har en størrelse, hvor der er god nok plads til, at du kan bevæge dig frit om natten. Det er nødvendigt, hvis du vil sove godt.

Er I to, der skal sove i sengen, anbefales det selvfølgelig, at I vælger en dobbeltseng. De findes som regel i målene 160 cm, 180 cm eller 200 cm i bredden. Hvis I sover i en mindre seng, vil I højst sandsynligt komme til at vække hinanden i løbet af natten.

Hvis I sover to i sengen, er det desuden en god idé at have en dobbeltseng bestående af to enkelte madrasser, og en god topmadras henover. Det muliggør, at I kan tilpasse hver del af sengen efter jeres behov.

En dobbeltseng er selvfølgelig også lækker, hvis du sover alene – men den kræver også en del plads.

Men i stedet for at nøjes med en enkeltmandsseng, er en halvandenmandsseng det oplagte valg, hvis du sover alene. Den måler 120 cm eller 140 cm i bredden. Den giver derfor de bedste betingelser, hvis du gerne vil have rum til at bevæge dig i løbet af natten.