Kom af med knopper på armene

Hvis du 1-2 gange om ugen frigør huden for døde hudceller, undgår du, at de hober sig op og danner propper ved hårsækkene. Har knopperne allerede indfundet sig, så vil jævnlig peeling gradvist gøre huden mere glat. Du skal blot indstille dig på, at det er en længerevarende proces.

Bedst er det at bruge kemisk peeling med fx mælkesyre eller salicylsyre, som nænsomt opløser de døde hudceller. Scrubs med korn, der sliber huden, kan have en tendens til at skabe irritation.

Husk, at kemisk peeling gør huden mere følsom over for solens stråler, så husk at bruge solbeskyttelse.