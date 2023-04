For mænd er det ingen videnskab at slippe af med ansigtshårene. Bare frem med skraberen eller barbermaskinen, og så er den klaret. Men er det en god idé for kvinder at barbere sig i ansigtet?

Ja og nej.

Du behøver i hvert tilfælde ikke at afholde dig fra det af nervøsitet for at få kraftigere behåring. Det er nemlig en skrøne, at barbering giver mere hår. Hårets vækst og struktur styres nede fra hårsækken. Så hvad der foregår oppe over hudoverfladen, kan ikke påvirke hårsækkens arbejde. Hårene bliver hverken kraftigere eller flere af at blive barberet – og det gælder, uanset hvor på kroppen hårene sidder. Årsagen til, at mange tror, at barbering øger hårvæksten, er nok, at de hårstubbe, der kommer frem efter barbering, føles mere stive, og man ser de mørke prikker ret tydeligt.

Der er en anden årsag til, at barbering måske ikke er den bedste metode til at fjerne hår i ansigtet. Barberblade kan let beskadige huden. Så sandsynligheden for sår og infektion er ret stor. Derfor er det vigtigt, at du bruger en skånsom barberskraber, der er egnet specielt til ansigtshud, og et antibakterielt middel både før og efter barberingen.

Har du kun få hår, er det lettere at fjerne dem med en pincet.