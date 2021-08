Kan jeg spise mig fra akne?

Ungdom og bumser er to ord, der hænger uløseligt sammen. I teenageårene producerer talgkirtlerne mere hudfedt, og det stopper kirtlernes udførselsgange til. Den store mængde talg er guf for hudbakterien Propionibacterium acnes, som trives og skaber betændelsesreaktioner, der kommer til udtryk som bumser. Desværre er det bare ikke os alle, der slipper for den urene hud, når vi vinker farvel til ungdomsårene, og videnskaben ved faktisk ikke hvorfor – i hvert fald ikke i alle tilfælde. Og hvad gør du så?

Det sidste, du bør gøre, er at lade stå til, for stort set alle aknetilfælde kan behandles. Selv hvis du er hårdt ramt, findes der effektive præparater, og er du plaget af dine bumser, bør du altid søge læge. Samtidig kan du prøve at kigge dine spisevaner efter i sømmene, for selvom kostens rolle ift. akne ikke er endegyldigt bevist, tyder forskning på, at visse fødevarer kan forværre uren hud, mens andre ligefrem kan bedre huden. Se herunder, hvad du med fordel kan prøve at spise hhv. mere og mindre af.