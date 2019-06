Visualiseringsmeditation

Særligt blandt sportsfolk er det populært at meditere ved at visualisere – de forestiller sig højst sandsynligt, at de hiver den næste vigtige sejr hjem. Du behøver dog ikke at have planer om et verdensmesterskab for at få glæde af visualisering. Vejen til dine mål går nemlig også gennem din evne til at forestille dig et positivt slutresultat, fx en sund krop, energi eller ro. Det kan også være et mere specifikt mål eller ønske, fx at din jobsamtale går som smurt, at du får en god nattesøvn, eller at du kan gennemføre en flyvetur uden at have hjertet siddende oppe i halsen. Når du mærker den gode følelse i kroppen og danner de rigtige billeder i dine tanker, er du allerede nået langt.

Sådan mediterer du ved at visualisere