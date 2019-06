Sådan træner du dine fødder

5. Hælløft

Sådan gør du: Stil dig på gulvet eller på et trappetrin. Løft hælen, så du kommer helt op på forfoden, og se, om du kan holde balancen i et par sekunder. Vil du udfordres mere, kan du sprede tæerne og fordele vægten over hele forfoden, inden du løfter dig. Lav 3 x 8 gentagelser.

Hvorfor? Øvelsen er særligt god for dig, der løber og kan have en øm akillessene. Du styrker læggen, din balance og giver din fod gode betingelser for at bevæge sig optimalt.