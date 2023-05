Hammertå – sådan behandler du krogede og smertende tæer

Ja, det er en god idé ret hurtigt at søge læge for at få en vurdering af, hvorvidt du har hammertå, og om den er fleksibel eller stiv, hvis dine tæer krummer og gør ondt. Det har nemlig betydning for, om du selv kan gøre noget for at rette tåen ud igen, eller det er nødvendigt at operere.

Sættes du tidligt i behandling, kan du måske undgå operation. Lægen stiller diagnosen på baggrund af tåens udseende og bevægelighed.