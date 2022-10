Lider du hyppigt af smerter i knysten og omkring leddet ved storetåen, kan det være en god idé at lade en læge vurdere, om der kan gøres noget for at afhjælpe generne. Det gælder også, hvis knysten er blevet så stor, at det er svært at finde sko, som er brede nok.

Lægen vil muligvis henvise dig til en fodterapeut, som kan hjælpe med indlæg, der aflaster knysten og retter op på fodens stilling. Det kan også være, at lægen vurderer, at du har brug for at få opereret knysten væk.