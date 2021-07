ATAMON

Der ligger en vis logik bag idéen om at bruge Atamon mod fodsvamp. Atamon bruges til konservering af mad, hvor det hæmmer væksten af gær- og skimmelsvamp. Men Atamon har ikke nogen særlig god effekt på lige præcis dermatofytter, som forårsager fodsvamp. Desuden er Atamon meget allergifremkaldende, så du vil hurtigt skabe nye problemer for dig selv, hvis du behandler din fodsvamp med konserveringsmidlet.

TEA TREE-OLIE

Et enkelt studie fra 2002 indikerede, at daglig påsmøring med tea tree-olie havde en vis effekt på fodsvamp: 64 pct. af forsøgspersonerne rapporterede en bedring efter endt behandling. Det er dog ikke ualmindeligt at være overfølsom over for tea tree-olie, så det kan være en potentielt problematisk behandlingsform.

EDDIKE

Der findes få studier, der peger i retning af, at eddike virker på fodsvamp. Har du kun mild fodsvamp og ingen underliggende sygdomme, kan du fint forsøge dig med et 10-15-minutters eddikefodbad, hvis du af en eller anden årsag ikke har lyst til at investere i en creme. I værste fald virker det ikke, men i modsætning til Atamon skal du ikke frygte en allergisk reaktion.

TANDPASTA

Tandpasta bliver fra tid til anden hyldet for at kunne kurere alt fra bumser til fodsvamp, men du gør klogest i kun at finde tuben frem, når tænderne skal børstes. Der er nemlig intet, der tyder på, at tandpasta er virksomt mod nogen form for svamp.