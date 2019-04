6 overraskende bakteriefælder i din hverdag

Sådan undgår du at blive syg af bakteriefælderne

Generelt kan man sige, at jo flere mennesker der er, jo flere bakterier er der – og dermed også større risiko for at du går hen og bliver syg. Men der er ingen grund til at være nervøs for bakterierne, for der skal faktisk meget lidt til for at undgå mange af dem, forklarer biolog hos hygiejnevirksomheden Initial Maria Brix Balle.

”Vi skal alle generelt sørge for at blive bedre til håndhygiejnen, så vi ikke spreder bakterierne. Det kan vi gøre ved at inkorporere en daglig hygiejne med både håndvask og desinfektion de steder, hvor bakterierne er,” forklarer hun.

Det betyder, at du skal huske at vaske eller desinficere dine hænder, inden du fx går ind og ud af kantinen og mødelokalet, og inden du bruger kaffemaskinen – som er nogle af de klassiske bakteriefælder på jobbet.

”Vi skal samtidig sørge for, at det er nemt og tilgængeligt at finde håndsprit de steder, hvor der ikke er en håndvask, så det bliver en naturlig del af hverdagen at desinficere hænderne,” siger Maria Brix Balle.