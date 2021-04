Suveræne superfoods - du allerede har derhjemme

Æg

De små ovale proteinbomber er ikke bare sunde. De er supersunde! En omelet er noget af det bedste fastfood, du kan kaste dig over, og skifter du kødpålæg ud med æg, vil du spare dig selv for salt, tilsætningsstoffer og usunde fedtsyrer. Æg er derudover genial træningsmad, fordi de indeholder protein af højeste kvalitet. Ud over mættende proteiner og sunde fedtsyrer indeholder æg næsten samtlige vitaminer og mineraler. Æg er blandt andet rige på E-vitamin, som er vigtigt for immunforsvaret, og B12-vitamin, som kroppen bruger til at danne røde blodlegemer, samt selen, der beskytter dine celler mod at blive ødelagt.

Så meget skal du have:

Du kan godt spise et æg dagligt, selvom de indeholder kolesterol. Tidligere frygtede man, at det ville øge kolesteroltallet, men nu ved man, at din krop selv regulerer ved at nedsætte egenproduktionen af kolesterol.

Sundest, hvis ...

du vælger økologiske æg. De indeholder, ifølge forskning, flere vitaminer.

Citron

Citroner er især rige på C-vitaminer, der holder huden sund og hjælper dig med at optage jern. Citroner er også en god kilde til kostfiberen pektin. Pektin er med til at holde dit blodsukker i skak og styrke din fordøjelse, og så sænker pektin mængden af dårligt kolesterol i dit blod og forebygger der med hjerte-kar-sygdomme.

Så meget skal du have:

De syrlige citroner er ekstremt alsidige og giver et friskt kaloriefrit pift til snart sagt alle retter, så du kan roligt være rundhåndet med den lille gule fætter. Både kødet, saften og skallen kan bruges.

Sundest, hvis ...

du køber dem økologiske, for så kan du bruge skallen, hvor indholdet af sundhedsfremmende stoffer er mest koncentreret.

Frosne ærter

Bruger du kun frosne ærter til at lægge på din ankel, når du er vredet om på løbeturen? Så kan du godt rykke dem længere op i køkkenhierarkiet. Selv efter ni måneder i frysedisken indeholder de frosne ærter store mængder C-vitamin. Ærter er desuden rige på proteiner, tarmvenlige kostfibre, fosfor, jern og hjertestyrkende kalium.

Så meget skal du have:

Du kan roligt spise ærter hver dag. De små grønne sundhedsbomber kan dog godt give luft i maven, hvis du spiser for mange af dem. Prøv dig frem!

Sundest, hvis ...

du tilbereder ærterne skånsomt, så vitaminindholdet bevares. Put dem fx op i en tallerken, overhæld med lidt kogende vand, og lad stå ganske kort.