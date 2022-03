Puha, skal jeg så til at veje mad og tælle kalorier?, tænker du måske. Og nej, det behøver du ikke nødvendigvis. Hvis du har gode erfaringer med at gå på en decideret kur, hvor alle måltider er planlagte ned til sidste krumme og kalorie, så er det sikkert en farbar vej for dig. Men har du derimod erkendt, at de klassiske kure kun har en kortvarig effekt, fordi du tager det hele (og måske mere til) på igen, så er der heldigvis andre veje til målet: Vælg én enkelt kostomlægning. Eller to. Og hold fast!

Det kan være, du har det helt fint med din nye vægt, for lykken sidder som bekendt ikke i tallet på badevægten. Men det kan også være, du lige nu sidder og ønsker dig tilbage i de der bukser uden at skulle løsne knappen over middag.

Strammer de bukser ikke mere, end de plejer? Følelsen af, at vægten er steget lige lovlig meget på det seneste, kender mange af os nok. Det kan være kilo, der har sat sig efter en højtid med mange sammenkomster. Eller det kan være nogle, der er kommet snigende måned for måned – helt uden vi rigtigt har lagt mærke til dem.

Stor effekt for den enkelte

Fordelen ved at lave en enkelt kostomlægning er, at det er en forholdsvis simpel tilgang til at komme ned i vægt. Ikke at det nødvendigvis er let at gennemføre, for det kommer an på den enkelte. Men de simple budskaber gør det lettere at huske, hvad du skal og ikke skal.

Fx er det ligetil at huske, at du kun må spise slik i weekenden i modsætning til at sætte sig ind i tre nye opskrifter om dagen.Så er der tidshorisonten. Hvor en slankekur typisk er en stram diæt over en kortere periode, så er ideen med kostomlægninger, at du fortsætter med dem og gør dem til dine nye spisevaner.

Tag ikke fejl af virkningen. Som med motion, så er der ofte større effekt af det lange seje træk end døgnfluen, der er ude af fitnesscenteret, inden blækket på medlemskortet er tørt. Du, der gør lidt, men bliver ved med det, kan altså sagtens opnå et vægttab.

Det har diætist Charlotte Hartvig ofte set: “Hvis du vælger det helt rigtige kostprincip, så er det meget sandsynligt, at du står stærkere om et år end en person, der starter på et totalt diætregime, men som knækker på det, fordi det er omfattende," siger hun.