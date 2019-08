3. Du spiser uden at opdage det

I køkkenet kan du måske nikke genkendende til situationer, hvor du bruger dig selv som skraldespand for rester. Måske er du typen, der spiser endeskiven af spegepølsen, når du smører madpakker, eller hapser en frikadelle i dig, mens de bliver stegt på panden. Som forældre kan man også komme til at ’rydde op’ efter sit barn, der har efterladt mad på tallerkenen efter et måltid. Hvordan kommer du af med uvanen? Det korte svar er at spise med opmærksomhed. Tænk over i hvilke situationer, du selv spiser uden at bemærke det – og begynd så at have øjnene med dig præcis dér. Der er nemlig ikke andet end vand og sort kaffe, der er på gratislisten.



En anden ting, du kan gøre, er at stille alt mad væk. Står der kiks fremme i en skål, er det alt for let at spise af dem, end hvis du skal op på øverste hylde i en kagedåse for at finde dem frem. Et sidste trick til dig, der snacker uden at tænke over det, er at tygge tyggegummi med stærk smag. Et studie har vist, at den stærke smag af fx pebermynte fjerner lysten til at putte andet i munden. Du har også mindre lyst til slik, når du lige har børste tænder, ikke sandt? Hvordan kommer du af med uvanen? Det korte svar er at spise med opmærksomhed. Tænk over i hvilke situationer, du selv spiser uden at bemærke det – og begynd så at have øjnene med dig præcis dér. Der er nemlig ikke andet end vand og sort kaffe, der er på gratislisten.En anden ting, du kan gøre, er at stille alt mad væk. Står der kiks fremme i en skål, er det alt for let at spise af dem, end hvis du skal op på øverste hylde i en kagedåse for at finde dem frem. Et sidste trick til dig, der snacker uden at tænke over det, er at tygge tyggegummi med stærk smag. Et studie har vist, at den stærke smag af fx pebermynte fjerner lysten til at putte andet i munden. Du har også mindre lyst til slik, når du lige har børste tænder, ikke sandt?

Uopmærksom spisning er din usynlige fjende, som kan spolere enhver kostændring. Det betyder ganske enkelt, at du uden at skænke det en tanke kommer til at spise meget mere eller meget federe, end du har planlagt. Tilgængelighed betyder enormt meget for, hvor tit det sker.Arbejder du i en virksomhed, hvor der står skåle fremme med nødder, ryger der hurtigt 100 kalorier ned for hver lille håndfuld, du spiser i forbifarten. Frokostbuffeter kan også være et farligt bekendtskab, når du er på kur. Selvom du måske fylder tallerken med grøntsager, går det galt, når du går forbi bordenden med toppings. Et måltid kan lynhurtigt gå fra sundt til kalorietungt, hvis det bliver hældt over med pesto, hummus eller græskarkerner. Det er sunde valg, ja, men det er primært fedt – fedt, som du måske ikke tænker over, at du spiser.I hjemmet er der to steder, hvor vi typisk falder i fælden for uopmærksom spisning: Foran fjernsynet og i køkkenet. Sidder du i sofaen med al opmærksomhed på skærmen, bliver en enkelt Digestive hurtigt til 3-4 kiks. De indeholder hver 70 kalorier, eller hvad der svarer til et helt stykke frugt.