I FORM tester: 8-timerskuren

Louises udgangspunkt

47-årige Louise har siden teenageårene været på kur oppe i sit hoved. Nogle gange er ambitionerne også lykkedes, andre gange – not so much. Louise har et lederjob og sidder meget i møder. Her bliver der serveret en lind strøm af bagværk, og tiden til at træne er knap. På sigt vil hun gerne smide 25 kilo – både fordi hun er forfængelig, men også fordi hun gerne vil være et godt forbillede for sin datter.