Hvorfor overhovedet gå på kur?

Hvilken kur skal du hoppe på for at lykkes med dit vægttab? Ingen, siger eksperterne. Mange kure ender nemlig med et nederlag, fordi vi ikke er strukturerede og motiverede nok eller bliver fældet af en ferie, en fødselsdag – eller bare en fredag. Og ja, det havde været smartere, hvis vi slet ikke havde taget på. Men vi er jo nu engang kun mennesker. I ny og næ kommer vi til at spise for tre, selvom vi kun er gravide med én, eller fejre en jul, helt indtil lyskæderne igen skal frem. Og hvis ikke det lokker specielt meget at skulle bruge lige så mange måneder på at tabe de ekstra kilo, kan en kur være det, der skal til for at få nulstillet de dårlige vaner.

Pointen med en kur er enten at indtage færre kalorier eller forbrænde flere. I et meget omfattende studie med over 7.000 deltagere har forskerne kigget nærmere på effekten af over 40 forskellige slags kure. Konklusionen er ret klar: Det gør ikke den store forskel, om du skærer ned på det ene eller det andet – bare du skærer ned. Der er altså ikke én kur, der er perfekt for alle. Til gengæld virker de fleste kure for nogen, og den bedste kur er dermed den, du helst vil følge.